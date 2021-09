Assassin’s Creed Valhalla: in arrivo la modalità “incubo”

Assassin’s Creed Valhalla è attualmente l’ultima capitolo della celebre saga di Ubisoft. Questo episodio è risultato come uno dei più vasti dell’intera serie, avendo sulle sue spalle già due DLC: l’Ira dei Druidi e l’Assedio di Parigi (di cui abbiamo svolto una recensione). Nonostante le imponenti dimensioni di questo gioco, sembra che Ubisoft abbia ancora qualcosa in programma per Valhalla.

In un recente post condiviso su Twitter dalla pagina ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla, il team di sviluppo ha voluto condividere qualche dettaglio inerente al prossimo update che verrà diffuso. In esso è compreso un nuovissimo livello di difficoltà: la modalità incubo, in cui i nemici saranno molto più spietati rispetto a quanto già esperito nelle modalità già presenti.

Non solo un nuovo livello di sfida. Insieme alla modalità incubo, l’aggiornamento comprenderà anche nuove mappe River Raid, armature ed equipaggiamenti aggiuntivi e altre abilità. Di seguito potrete trovare il cinguettio:

We can’t give everything away just yet, but the upcoming game update may or may not include:

🤫 3 new River Raids maps

🤫 Nightmare combat difficulty

🤫 3 new abilities

🤫 New weapons and gear (did someone say short sword?)#AssassinsCreed pic.twitter.com/90NTQx1CIE

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 4, 2021