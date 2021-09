Vampire The Masquerade Bloodhunt in accesso anticipato

Come già è stato anticipato al Future Game Show, evento tenutosi in occasione della gamescom 2021, Vampire The Masquerade: Bloodhunt entra ufficialmente su Steam in accesso anticipato, a partire da oggi. All’evento sopracitato era stato mostrato un trailer (che troverete in calce alla news) di questa nuova espansione, il quale puntava ad enfatizzare il gameplay e la grande libertà di customizzazione concessa agli utenti.

Da oggi, quindi, tutti i giocatori che utilizzano il PC potranno provare l’ebrezza del combattimento sovrannaturale che offre Vampire The Masquerade con la sua nuova aggiunta “Bloodhunt“. Il battle royale di Sharkmob è stato riequilibrato in modo importante per quanto riguarda le meccaniche dei personaggi, in rapporto alla versione alpha del titolo. Per l’appunto, la versione in Early Access risulterà un ottimo modo per mettere alla prova tali equilibri ed, eventualmente, per segnalare i problemi che si riscontrano.

La possibilità di provare il titolo in Early Access perdurerà per alcuni mesi, fino all’uscita definitiva di quest’ultimo, fissata per la fine dell’anno (teoricamente, a dicembre 2021). I servizi online saranno disponibili 24 h al giorno e sette giorni alla settimana (a parte in casi speciali, come ad esempio lo è il 14 settembre, giorno in cui il gioco verrà sottoposto a manutenzione).

Durante le sessioni di gaming in accesso anticipato, gli utenti potranno lanciarsi verso l’acquisto di un Battle Pass, il quale è stato messo in vendita proprio per agevolare lo sviluppo del titolo. Gli oggetti che verranno trovati all’interno del Battle Pass in seguito al suo acquisto, verranno tutti quanti trasferiti al gioco definitivo una volta che questo verrà lanciato (gratuitamente).

Vampire The Masquerade: Bloodhunt verrà ambientato nella città capitale ceca (Praga) mentre viene indetto un lockdown. Durante questa fase di quarantena, i vampiri (protagonisti dell’opera) si divideranno in differenti clan e combatteranno fra di loro per stabilire a chi verrà attribuita la supremazia ed il controllo della città. Ogni clan è costituito da abilità e caratteristiche uniche, quindi vale la pena provarlo su PC, a partire da oggi 7 settembre 2021 in accesso anticipato.