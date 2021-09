Vampire the Masquerade Bloodhunt: requisiti ufficiali per PC

Sharkmob AB ha pubblicato i requisiti di sistema ufficiali per PC per Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Il titolo è un gioco battle royale free-to-play ambientato nell’universo di Vampire: The Masquerade, che arriva su Steam Early Access dal 7 settembre. Puoi trovare i requisiti PC completi per Vampire: The Masquerade – Bloodhunt qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Per i requisiti minimi, è richiesto un processore e un sistema operativo a 64 bit con sistema operativo Windows 10 a 64 bit. Serve anche un processore Intel i5-7400/AMD Ryzen 1300X o superiore con 8 GB di RAM. Per la grafica è necessario un Nvidia GTX 970/Radeon RX 580 o superiore con DirectX 11 e una connessione Internet a banda larga. Il titolo occupa 20 GB di memoria. Viene consigliato un supporto HDD. Per quanto riguarda i requisiti consigliati, è richiesto n processore e un sistema operativo a 64 bit con Windows 10 a 64 bit. Serve anche un processore Intel i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X o superiore con 16 GB di RAM. Per la grafica e richiesto Nvidia GTX 1080/Radeon RX Vega 64 o superiore con DirectX 11. Il titolo occupa 20 GB di memoria ed è consigliato una scheda SSD.

Un tradimento infame ha scatenato una guerra fra vampiri, che sono anche a rischio di annientamento da parte della società segreta nota come Entità. Usa i tuoi poteri sovrannaturali, le tue armi e la tua arguzia in questo gioco battle royale in terza persona per dominare la notte e ripristinare la masquerade.

Caratteristiche