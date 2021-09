The Last of Us Part II: in arrivo il fan-film italiano con Virginia Ceci e Alessia Grassi

In attesa della serie televisiva HBO di The Last of Us, sappiate che molto presto arriverà un fan-film di The Last of Us Part II realizzato qui in Italia. La protagonista Ellie sarà interpretata dalla cosplayer Virginia Ceci, cui cosplay ha addirittura attirato le attenzioni della stessa Naughty Dog. Stesso discorso vale anche per Abby, interpretata da un’altra cosplayer italiana, ossia Alessia Grassi.

Il fan-film sarà visibile naturalmente nel giorno più importante per i fan della serie, ossia il 26 settembre 2021, giorno in cui cadrà il The Last of Us Day! Realizzato con praticamente nessun budget a disposizione (e questo è sicuramente da apprezzare), questo fan-film italiano di Part II è stato realizzato dal videomaker Marco Ritelli e dal gruppo HotGarbageTeam.

Non state nella pelle e non riuscite ad aspettare il 26 settembre? Godetevi il teaser trailer dell’opera pubblicato su Facebook. Dalle prime immagini condivise possiamo affermare che il livello di qualità di questo fan-movies è davvero molto elevato e ci aspettiamo una più che fedele trasposizione della storia del gioco.