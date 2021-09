Gold Store di ASUS si espande a Milano

ASUS amplia ulteriormente la propria rete di rivenditori sul territorio italiano con l’obiettivo di continuare a rafforzare e implementare il servizio di consulenza ai propri utenti tramite un network di partner specializzati. L’ultima novità si posiziona a Milano, insieme a Next, con un nuovo ASUS Gold Store in via Vitruvio 3.

Il nuovo negozio entra a far parte della rete Gold Store, che conta ora 30 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Il format di questi punti vendita prevede un design minimalista composto da materiali originali e raffinati e un’atmosfera accogliente e rilassante ma altrettanto innovativa, creativa e all’avanguardia. Oltre all’immancabile consulenza e assistenza professionale, sono disponibili un’area interamente dedicata al mondo gaming, le ultime soluzioni dedicate ai content creators e in generale tutte le ultime novità ASUS per ogni esigenza, dall’intrattenimento, allo studio e il lavoro.

Per comunicare e presentare al pubblico il nuovo ASUS Gold Store di Milano, Next, il brand ha lavorato in collaborazione con l’agenzia FCB PARTNERS per promuovere il lavoro di un giovane artista italiano, l’illustratore e visual designer Carlo Alberto Giardina. La sua creatività è incentrata sul tema dell’equilibrio tra uomo e ambiente, la morbidezza delle forme fa apparire le sue opere fluttuanti, come se stessero navigando alla ricerca del loro posto nel mondo. I colori invece sembrano dare una visione di un futuro che deve ancora nascere. In questo modo, l’artista ha reinterpretato alcuni Notebook ASUS che sono diventati i protagonisti di nuove illustrazioni.

Giovedì 9 settembre, dalle ore 15.00, l’artista sarà presente nell’ASUS Gold Store di Milano per un Meet&Greet con tutti coloro che vorranno partecipare all’inaugurazione del punto vendita. Sarà anche un’occasione unica per ricevere un omaggio digitale da lui personalizzato, realizzato con ASUS Zenbook Pro Duo, l’innovativo notebook ASUS con secondo schermo.

Le illustrazioni realizzate da Carlo Alberto Giardina sono inoltre oggetto di una domination che coinvolge la città di Milano, nello specifico la stazione metropolitana di Lima, a pochi passi dal negozio, con affissioni e spazi pubblicitari pianificati, e le pensiline della zona limitrofe e del centro città, dove le illustrazioni prenderanno vita grazie a divertenti animazioni, il tutto fino al 10 settembre. Questo ampio piano di azione sul territorio locale rappresenta il debutto di una fruttuosa collaborazione con FCB PARTNERS: l’agenzia, guidata dal Chairman e CEO Giorgio Brenna e dal Managing Director Fabio Bianchi, ha ideato una strategia di comunicazione diretta al target dei creators, portando la creatività, che rappresenta il fulcro di chi svolge questa professione, alla gamma di prodotti innovativi di ASUS.

Lavinia Fogolari, Marketing Manager di ASUS Italia afferma: