La mia amica Peppa Pig: il nuovo trailer svela la data d’uscita

Oggi Outright Games e Hasbro hanno rilasciato un nuovo gameplay trailer del loro prossimo titolo La mia amica Peppa Pig. Il gioco che era stato annunciato a Maggio finalmente ci mostra il suo gameplay in perfetto stile con l’amato programma e in più la sua data di rilascio. Trasportando i giocatori in un’avventura nel fantastico mondo di Peppa Pig, il trailer svela le famose località viste nella serie TV incluse la casa di Peppa, la casa dei nonni di Peppa, la foresta, le montagne innevate, il museo, la spiaggia e Patata City.

In questo titolo single player avremo la possibilità di creare un nostro personaggio, che ci permetterà di entrare a tutto tondo nel mondo della nostra simpatica amica. Il nostro personaggio vivrà a stretto contatto con Peppa e la sua famiglia. Andiamo a scuola con la nostra cara amica, seguiamo le lezioni di madame Gazzella e giochiamo insieme ai suoi simpatici compagni di classe.

Divertiamoci a esplorare i luoghi cari al programma e incontriamo tanti personaggi a noi noti, dal signor e la signora Coniglio al signor Toro e Mr Potato. La mia amica Peppa Pig sarà disponibile dal 22 ottobre 2021 per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), PC Digital e Goole Stadia

Il gioco può essere prenotato sul sito ufficiale dello sviluppatore