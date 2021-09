Sonic Colours Ultimate: disponibile da oggi in versione digitale

Oggi, SEGA ha lanciato la versione digitale di Sonic Colours: Ultimate, una vibrante remaster dell’amato platform per Nintendo Wii del 2010. Sviluppato dal pluripremiato studio Blind Squirrel Entertainment, Sonic Colours: Ultimate porta una nuova tonalità al celebre gioco con grafica migliorata, funzionalità aggiuntive e la nuova modalità “Rival Rush”, che offre ai giocatori l’esperienza Sonic definitiva. Il titolo è ora disponibile in digitale su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Epic Games Store. Per ricevere contenuti aggiuntivi i giocatori possono acquistare l’edizione Digital Deluxe con funzionalità bonus. Tutte le edizioni fisiche di Sonic Colours: Ultimate, che includono sia l’edizione standard che quella con portachiavi, saranno disponibile nei mercati EMEA, in un secondo momento, seguiranno presto ulteriori dettagli.

In Sonic Colours: Ultimate, il malvagio Dr. Eggman ha costruito un gigantesco parco divertimenti interstellare pieno di incredibili giostre e attrazioni colorate, ma lo sta alimentando con una razza aliena prigioniera chiamata “Wisps”. Usa la velocità della luce di Sonic per liberare i Wisps e impara i segreti dei loro incredibili poteri mentre esplori sei mondi colorati unici, ognuno pieno di pericolosi nemici e ostacoli da superare. Sonic sarà messo alla prova in questo entusiasmante viaggio per liberare i Wisps, i cui poteri mistici possono essere sfruttati per concedere abilità speciali!