The Witcher Ronin: Kickstarter del fumetto finanziato in 2 ore

Oggi, 7 settembre, è arrivato su Kickstarter The Witcher Ronin, fumetto tratto dalla celebre saga di CD Projeckt Red. Tempo due ore è la campagna crowfunding è stata finanziata, e al momento già quasi raddoppiato, i 90.000 euro chiesti come primo goal. The Witcher Ronin è un fumetto ambientato in un mondo ispirato all’antico Giappone, dove l’ammazza mostri Geralt segue la mitica Lady of Snow, Yuki Onna.

Per dare vita a questo ambizioso scenario, CD PROJEKT RED ha messo insieme un team creativo dedicato, composto da persone di talento che volevano esplorare una visione diversa del mondo di The Witcher. Invece di prendere ispirazione dalla mitologia occidentale, europea e dalle fiabe, questo fumetto presenta l’universo del Witcher come se fosse basato sulle ricche tradizioni del folklore giapponese. In un mondo come questo, il ruolo di un cacciatore di mostri professionista è altrettanto essenziale, poiché pericolosi Yokai e Oni (spiriti e demoni giapponesi) sono costantemente a caccia.

Testimonial del fumetto anche Masahiko Otsuka (CEO di TRIGGER Inc.) e Ukyō Kodachi (scrittore in Boruto: Naruto Next Generations).

Come fanno sapere sulla pagina degli aggiornamenti, con il progetto finanziato, il team non si fermerà qui. Hanno alcuni piani interessanti che verranno condivisi con tutti i fan, e verranno pubblicati update ogni 2 giorni.

Qui sotto potete vedere il trailer per la campagna Kickstarter. A proposito sempre di The Wicher e disegni, da agosto è disponibile la serie animata.