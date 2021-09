Harvest Moon One World sbarca su Steam

Il gioco che più ci ha tenuto compagnia durante questo periodo di pandemia è sicuramente Harvest Moon One World. L’iterazione prodotta da Natsume Inc., storico publisher di giochi per famiglie, e dal suo partner di lunga data, Rising Star Games, a sorpresa sbarca sulla piattaforma Steam. L’opera, già uscita in precedenza su Switch annunciato poi per Xbox One, sbarca nella giornata odierna sulla piattaforma online lasciando sorpresi i fan della saga.

Come sappiamo il titolo è una simulazione di vita campestre, in un paesaggio bucolico ma con meccaniche interamente nuove. Da come ci si aspetterebbe da un gioco del genere l‘obiettivo sarebbe quello di far crescere un buon raccolto, questo sarebbe la norma ma non su Harvest Moon One World.

Il mondo ha perso la benedizione della Dea del raccolto e solo un ortaggio è coltivabile sin dall’inizio: le patate. Un alimento ben gradito sul piatto di ogni tavola, ma sicuramente non può essere l’unico.

La Dea del raccolto prima di scomparire, sperando in un cambiamento della razza umana, ha lasciato le sue conoscenze e i semi alle Fate del raccolto, il gioco non ci renderà la vita semplice e ci richiederà molta esplorazione per trovarle. Ogni seme avrà la sua tecnica di coltivazione e il suo terreno adatto, spetterà al giocatore ingegnarsi sul come sfruttarle al meglio.

Con ben cinque regioni completamente diverse tra loro per quanto concerne il clima e fauna, vivi quest’avventura in un mondo che aspetta solo di essere coltivato, ma tra una campo e l’altro trova anche il tempo per te cercando il tuo partner ideale e mettendo su famiglia.