Senua’s Saga Hellblade II: Ninja Theory brucia i vestiti di Senua per migliorare i dettagli grafici

Ninja Theory, sviluppatore di Senua’s Saga Hellblade 2, ha mostrato alcune informazioni sul gioco in arrivo, e l’ultimo tweet dello studio mostra fino a che punto sono disposti a spingersi per ottenere una precisione certosina.

“A volte per creare, devi prima distruggere”, ha twittato Ninja Theory, mentre qualcuno del team usa una fiamma ossidrica su del materiale in pelle, che sembra simile al costume che l’attrice di Senua, Melina Juergens ha indossato recentemente.

Questa è una dimostrazione di come Ninja Theory prevede di utilizzare risorse del mondo reale nei suoi giochi, creando una libreria di materiali bruciati a cui fare riferimento quando necessario. “Sono scansioni di alta qualità come questa che ci aiuteranno a raggiungere un incredibile livello di dettaglio nei nostri giochi”, ha spiegato lo sviluppatore in un tweet separato che mostrava la replica digitale.

Qui sotto potete vedere i due tweet.

It's high quality scans like this that will help us reach an amazing level of detail in our games. pic.twitter.com/UpokEyCCjr

— Ninja Theory (@NinjaTheory) September 6, 2021