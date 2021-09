NBA 2k22: The City si mostra nel nuovo trailer

Visual Concepts delinea gli aggiornamenti in arrivo in The City sulle console new-gen per NBA 2k22.

2K ha rivelato oggi dettagli approfonditi sugli aggiornamenti in arrivo in The City in NBA 2K22, con nuove missioni, innumerevoli ricompense e attività, una nuova storia MyCAREER con una narrazione originale e sequenze animate che si svolgono all’interno di The City.

“The City è uno degli aspetti più eccitanti di NBA 2K22 perché i giocatori possono davvero sentire cosa significa camminare nei panni di un giocatore di basket professionista”, ha detto Erick Boenisch, produttore esecutivo di Visual Concepts. “The City è un vasto paesaggio per i giocatori per sviluppare la loro carriera, sia che stiano cercando di affinare il loro gioco o diventare un magnate della moda o un’icona del rap – le opportunità sono infinite!”

Le novità in The City in NBA 2K22 includono:

• Le nuove missioni in città saranno avventure solitarie per i giocatori che potranno sperimentare la loro carriera fuori dal campo, diventando un magnate della moda o un’icona del rap.

• Un aumento della popolazione farà sentire la città come se brulicasse di vita, con nuovi PNG che renderanno il mondo intorno a te più completo.

• La possibilità di migliorare la propria casa – ad esempio un attico con una zipline per raggiungere direttamente determinati campi – la casa di un giocatore gioca un ruolo importante in MyCAREER: un luogo in cui allenatori e amici daranno ai giocatori nuove missioni.

• Nuovi edifici aggiunti a The City, tra cui un edificio per il matchmaking e il Club 2K, dove i giocatori possono accedere alla nuova musica delle etichette più in voga.

• I premi gratuiti includono nuovi modi per muoversi nella Città, come Go-Kart e pattini in linea, nuove emotes, intro e outro, animazioni, targhette personalizzate e altro ancora.

Il Quartiere sta tornando per i giocatori di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con la Crociera 2K e un magazzino separato dal Centro Eventi e anche Ante Up avrà la sua area da esplorare. NBA 2K22 uscirà il 10 settembre per le piattaforme PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale di NBA 2K22. Qui sotto, potete vedere il trailer di The City, mentre a fine agosto, era stato mostrato un filmato gameplay.