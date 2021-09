Life is Strange True Colors: ecco la tracklist completa

Il mese scorso era stata svelata la colonna sonora di Life is Strange True Colors, con i brani originali di Angus & Julia Stone, mxmtoon e Novo Armor (questa la playlist su Spotify). Oggi invece Square Enix ha annunciato oggi la tracklist completa della musica su licenza per il gioco e il suo DLC, Wavelengths, che include canzoni di Phoebe Bridgers, Sigur Ros, Alt-J, Keaton Henson, Michael Kiwanuka, Girl in Red e altri.

“La musica è sempre stata una parte fondamentale di Life is Strange. Le emozioni e i sentimenti che la musica può suscitare sono uno strumento incredibile in un gioco che è tutto incentrato sull’esplorazione dell’empatia”, afferma Jon Zimmerman, Narrative Director di Deck Nine Games. “Per Life is Strange: True Colors, volevamo che i giocatori sperimentassero le salite e le discese del viaggio di Alex visivamente, emotivamente e uditivamente. Siamo lieti di essere in grado di presentare un roster così vario di talenti musicali davvero stimolanti“.

“Poiché la musica è così importante per Life is Strange, come supervisori musicali del franchise abbiamo continuamente cercato di alzare il livello“, dice Ben Sumner, supervisore musicale di Feel For Music, “Life is Strange: True Colors è il progetto più ambizioso fino ad oggi, con più brani su licenza che mai e nuova musica esclusiva di 3 artisti importanti. C’è stata molta passione per realizzare tutto questo negli ultimi anni, quindi è fantastico poterlo finalmente condividere con tutti”.

In uno dei primi trailer mostrati del gioco, ricordiamo anche che Alex eseguiva una cover chitarra-voce di Creep, dei Radiohead

Qui sotto potete vedere la lista con tutti i nomi, sia per True Colors che per Wavelengths