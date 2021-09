Call of Duty Vanguard: svelato il comparto multiplayer

Come avevano promesso precedentemente Activision e Sledgehammer Games hanno recentemente mostrato ai giocatori la componente multiplayer di Call of Duty Vanguard, titolo che arriverà nel corso della giornata del 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Grazie alla livestream, abbiamo potuto modo di vedere i primi dettagli su quello che poi saranno le peculiarità della modalità multiplayer dello sparatutto in prima persona.

La stream è iniziata mostrando un gameplay trailer della modalità multiplayer del nuovo capitolo del franchise, concentrandosi su molti aspetti, come i contenuti che saranno presenti sin dal lancio alla distruttibilità ambientale. In Call of Duty Vanguard è stato implementato un sistema di progressione per quanto riguarda i clan, grazie al quale premierà in diversi modi i giocatori più costanti e persisenti.

Successivamente, gli sviluppatori si sono espressi su alcune dinamiche nuove, come ad esempio la corsa verso una porta, dove quest’ultima verrà distrutta tramite una spallata sferrata dal nostro specialista e altri elementi come la customizzazione delle proprie classi, che è stata sensibilmente migliorata rispetto ai precedenti capitoli. In aggiunta, i developer si sono anche concentrati sugli operatori presenti in Call of Duty Vanguard. C’e ne saranno diversi, alcuni dei quali erano già presenti nei precedenti Call of Duty come Takeo e tanti altri.

Durante la stream, è intervenuta anche Beenox, la quale si è espressa sulla versione PC del titolo. Secondo quanto svelato dalla compagnia, ci saranno delle nuove tecnologie da sfruttare solo ed unicamente per questa piattaforma, per fornire l’esperienza migliore possibile. Ovviamente c’è stato spazio anche per Call of Duty Warzone, dove Raven Software ha confermato l’arrivo del nuovo sistema anti-cheat per il lancio di Call of Duty Vanguard.