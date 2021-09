Rainbow Six Siege: disponibile da oggi Crystal Guard!

Ubisoft ha annunciato che Crystal Guard, la terza stagione dell’anno 6 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (che aveva ricevuto un trailer animato solo pochi giorni fa), è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, compreso Ubisoft +, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Questa nuova stagione introduce alcune novità, tra cui il nuovo operatore Osa, proveniente dalla Croazia, e la rielaborazione delle mappe Banca, Costa e Club House. Inoltre, potrai giocare gratuitamente a Rainbow Six Siege e Crystal Guard dal 9 al 12 settembre.

In Crystal Guard, ai potrà scoprire il nuovo operatore, Osa, che utilizzerà il Talon-8 Clear Shield, uno scudo trasparente trasportabile. Osa scenderà sul campo di battaglia con il 556 Xl o PDW9 come arma primaria e PMM come arma secondaria. Si avrà inoltre accesso alle mappe rielaborate di Banca, Costa e Club House. Queste mappe presentano alcune modifiche, tra cui finestre chiuse, nuovi vicoli, più parti distruttibili, posizionamento delle bombe e molto altro ancora. Inoltre, sono stati apportati miglioramenti a operatori come Finka, Sledge, Glaz, Iana, Twitch, IQ, Mute e Fuze.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sarà disponibile gratuitamente da giovedì 9 a domenica 12 settembre per Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (via Epic Games Store e Ubisoft Connect). Durante questo periodo di tempo ci sarà anche uno sconto fino all’80% a seconda della piattaforma e della versione del gioco.

La nuova stagione è accompagnata da un nuovo Battle Pass, che comprende 100 livelli e 133 ricompense, disponibile fino al 23 novembre. Per la prima volta il Battle Pass introduce una nuova ricompensa: i potenziamenti Punti Battaglia, utilizzabili in qualsiasi momento per dare un incremento del 20% ai Punti Battaglia accumulati. Il Battle Pass comprende un percorso gratuito e uno premium disponibile per 1200 Crediti R6. I possessori del Battle Pass Premium potranno giocare subito con Osa e progredire più rapidamente, mentre gli altri giocatori possono sbloccare l’operatore con Punti Fama o Crediti R6 a partire dal 21 settembre. Nuovi contenuti stagionali, che comprendono mappe rielaborate e aggiornamenti sugli operatori, sono disponibili ora gratuitamente per tutti i giocatori.

Gli aggiornamenti addizionali di Crystal Guard comprendono: