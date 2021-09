Diablo 2 Resurrected: il nuovo trailer presenta il Negromante

Il mese scorso, i fan hanno avuto il primo assaggio della versione aggiornata di Diablo 2 nell’apprezzata versione beta del gioco. L’esclusiva, una volta per PC, è ora in arrivo su numerose piattaforme completamente rimasterizzate per la tecnologia moderna con aggiornamenti alla grafica del gioco, alle funzioni di rete, alle riprese cinematografiche rielaborate, nonché aggiornamenti più piccoli per comodità e qualità della vita.

Con una data di lancio che si avvicina rapidamente in poche settimane, lo sviluppatore ha pubblicato nuovo materiale promozionale che descrive in dettaglio le varie classi che i giocatori possono scegliere all’inizio del gioco (dai un’occhiata al Druido qui). Questa volta il nuovo trailer si basa sul Negromante, una classe che può usare incantesimi Veleno e Ossa, applicare Maledizioni ed evocare vari servitori come Scheletri e Golem. Il Negromante utilizza Bone Armor per infliggere danni ai tank, Corpse Explosion per eliminare orde di nemici e Bone Spear per attaccare dalla distanza. Può anche evocare vari tipi di Golem, anche se solo uno alla volta. Ovviamente, se preferisci avvelenare i nemici a morte, puoi utilizzare Poison Dagger, Poison Explosion e Poison Nova.

Grazie alla beta e al feedback fornito, Vicarious Visions sta continuando a lavorare per migliorare il gioco. Mentre la popolare opzione di bottino personale, non sarà nel gioco al momento del lancio, il produttore esecutivo Rod Fergusson ha ammesso che potrebbe arrivare in un aggiornamento successivo. Una cosa che non è prevista per essere affrontata è un bug che la community ha chiamato Next Hit Always Misses. Quando viene attivata l’animazione di interruzione di un giocatore, il prossimo colpo in mischia manca sempre, qualcosa che era nel gioco originale e Blizzard esita a risolvere per nostalgia.

Diablo 2: Resurrected uscirà il 23 settembre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.