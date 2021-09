Forza Horizon 5: ecco in che cosa consiste “Horizon Adventure”

Playground Games, tramite l’ultimo appuntamento su YouTube con “Let’s ¡Go!“, ci fa sapere che la modalità campagna subirà alcune variazioni rispetto a quanto è solito aspettarsi dai giochi della serie automobilistica. Forza Horizon 5, in particolare, offrirà ai suoi utenti la sua modalità “Horizon Adventure“.

Questa modalità di gioco concede al giocatore una maggior libertà di movimento all’interno della vasta mappa che si ha a disposizione. All’interno di questa, il guidatore sarà in grado di esplorare, in modo tale da ricercare quelle gare che gli interessano maggiormente, così da perseguire l’obiettivo principale di Forza Horizon 5: entrare nella Hall of Fame. All’Hall of Fame si accederà vincendo gare automobilistiche e totalizzando determinati punteggi, in modo da ottenere dei riconoscimenti che permetteranno all’utente di vedervi il proprio nome all’interno.

É stata presentata anche la Mappa del Festival tramite un artwork davvero elegante! Questa evidenzia le varie corse a cui sarà possibile prendere parte. In generale gli utenti saranno invogliati ad iniziare dall'”Horizon Festival Mexico!“, ma sarà altresì possibile cominciare dall'”Horizon Rush” (pista acrobatica), “Horizon Baja” (pista per il cross country) e “Horizon Wilds” (pista per il dirt racing).

Ogni festival disponibile nella mappa sarà costituito da eventi unici e missioni speciali a cui sarà possibile prendere parte. Al completamento di questi corrisponderà l’ottenimento di riconoscimenti che permetteranno al giocatore di accedere ai capitoli successivi. Le missioni, solitamente, saranno costituite da mini-sfide riguardanti la Storia, le Spedizioni, il Collezionismo e l’Online. Sappiamo che non sarà necessario il completamento di tutte queste missioni.

Chiaramente c’è più di tutto di questo. Per scoprire nuove informazioni e tutto ciò che sarà in grado di offrirci Forza Horizon 5 sarà necessario attendere fino al 9 novembre 2021, data in cui il titolo di Playground Games diverrà disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Inoltre, vi ricordiamo che di seguito potrete prendere visione dell’ultimo episodio che si è tenuto di “Let’s ¡Go!“.