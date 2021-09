Marvel’s Midnight Suns: pubblicato un nuovo trailer

Firaxis ha mostrato una nuova demo per il gioco di ruolo tattico Marvel’s Midnight Suns, con iconici supereroi come Wolverine, Blade e Doctor Strange in azione. Durante il primo live stream dello sviluppatore, il direttore creativo Jake Solomon e il produttore del franchise Garth DeAngelis hanno offerto uno sguardo approfondito ad alcuni filmati di gameplay estesi per Midnight Suns alpha. Giocando nei panni di Hunter, un personaggio originale completamente personalizzabile.

Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Ogni eroe può usare tre diversi tipi di abilità: attacchi (infligge danni), abilità (concede potenziamenti ed effetti speciali) e mosse eroiche (e combo). Per usare quest’ultimo, prima devi accumulare punti di eroismo, una risorsa speciale, che si ottiene usando le abilità di base.

Nel filmato, Hunter e Wolverine hanno affrontato un capo forte, Sabretooth, che ha richiesto un po’ di coordinamento e pianificazione per essere abbattuto. Il boss ha resistenza allo stordimento e al legame, quindi devi agire in modo creativo. Per batterlo, Wolverine ha utilizzato l’ambiente circostante in combattimento per infliggere danni aggiuntivi e ha persino usato un attacco in salto per saltare su Sabretooth dall’alto. Gli sviluppatori hanno sottolineato di aver già ascoltato il feedback dei fan, poiché è molto importante per il team comunicare chiaramente cosa sia veramente Marvel’s Midnight Suns. Apparentemente, alcuni giocatori sono rimasti turbati dal sistema di combattimento basato su carte, quindi il produttore del franchise ha sottolineato che il prossimo gioco di ruolo tattico è un titolo premium ricco di contenuti e non avrà micro transazioni legate al gameplay. Marvel’s Midnight Suns è previsto per marzo 2022 su Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4.