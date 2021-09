Far Cry 6: l’update next-gen si pagherà?

Argomento che scotta in questo periodo di transizione è la questione relativa agli aggiornamenti dei titoli cross-gen. Ciò che più interessa ai giocatori, giustamente, è sapere se una volta comprato un titolo per PlayStation 4 o Xbox One, questo potrà aggiornarsi gratuitamente o previa pagamento di una somma di denaro. Sappiamo già cosa succederà a titoli dal calibro di Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok o Gran Turismo. A questo punto, tocca capire anche come si comporterà Ubisoft con il suo Far Cry 6.

Fortunatamente per tutti i fan di questa saga, Far Cry 6 sarà aggiornabile da last-gen alla sua versione current-gen gratuitamente. Per coloro, quindi, che possiedono Xbox One o PlayStation 4, sarà possibile procurarsi tranquillamente il titolo alla sua uscita senza il timore di dover un giorno corrispondere anche una somma per aggiornare il titolo e renderlo adatto alle prestazioni di Xbox Series X/S o PlayStation 5.

Questa lieta notizia è stata fornita proprio dalla software house. Ubisoft, infatti, ha condiviso un cinguettio su Twitter che afferma quanto segue:

Acquistate Far Cry 6 su Xbox One e PlayStation 4 e aggiornatelo alla sua versione Xbox Series X/S e PlayStation 5 senza alcun costo aggiuntivo.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®️4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®️5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

L’aggiornamento gratis per le versioni current-gen dei giochi sono molto vantaggiose, soprattutto perché per i titoli PS4 o Xbox One va corrisposto un prezzo decisamente minore rispetto al loro formato current-gen. Una decisione che va ad avvantaggiare i consumatori da parte di Ubisoft.

Nell’attesa di poter mettere le mani sul titolo, noi vi ricordiamo che il sesto capitolo principale di Far Cry verrà reso disponibile a partire dal prossimo mese, ovvero dal 7 ottobre 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.