Stardew Valley ha venduto più di 15 milioni di copie

Proprio ieri vi abbiamo riportato la notizia che lo sviluppatore (e solista) Eric Barone ha in mente di progettare e sviluppare un nuovissimo titolo e, quindi, mettere momentaneamente da parte il suo grandioso Stardew Valley, opera indipendente, nonché simulatore agricolo, che ha raccolto il favore di critica e pubblico.

Stardew Valley, uscito nell’ormai lontano 2016, ha raggiunto un traguardo enorme in fatto di vendite, totalizzando una cifra pari a 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, tra versioni fisiche e digitali del titolo. A svelare questa cifra è stato un post su Reddit. Chiaramente, non si tratta di una news particolarmente scioccante, anche perché si sa che quest’opera è da molti considerata uno dei più grandi successi della scena indie.

Il gioco è anche stato ampiamente supportato nel corso degli anni, in modo da arricchire sempre di più l’esperienza complessiva. Eppure, ultimamente, sembra che Barone stia mettendo da parte il suo progetto madre, in favore di un inedito e misterioso lavoro che si cela nell’ombra. Questo lavoro pare sia legato anche al suo più grande successo, in quanto potrebbe essere presumibilmente ambientato all’interno del medesimo universo narrativo.

Questo dettaglio è stato sollevato da vecchio post su Twitter da parte dello sviluppatore, il quale ha affermato che il suo nuovo videogioco farà parte dello stesso mondo del simulatore agricolo:

Yes, I'm actually working on a couple of new projects. One takes place in the world of Stardew Valley, but is not a farming game. The other, I'm not 100% sure about the world yet, but it will tie into Stardew Valley in some way

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 11, 2020