Super Smash Bros.Ultimate celebra il 20° anniversario del GameCube

Super Smash Bros.Ultimate ospiterà presto un nuovo evento Spirit Board per celebrare il 20° anniversario del GameCube. Durante l’evento appariranno Spirit legati alla console. Guadagnerai più oro del solito sconfiggendoli in battaglia. Il nuovo evento GameCube Spirit Board in Super Smash Bros. Ultimate sarà attivo dal 10 settembre e durerà un totale di tre giorni.

Il GameCube è stato lanciato per la prima volta in Giappone il 14 settembre 2001; l’uscita in Nord America è avvenuta poi il 18 novembre 2001. Devono passare ancora alcuni mesi per l‘Europa, poiché nelle regioni PAL la console sarà disponibile da maggio 2002. Il GameCube era lontano dal sistema più venduto di Nintendo, con una cifra che si avvicina a poco meno di 22 milioni di unità: l’attuale Nintendo Switch è arrivato a 89 milioni e sta ancora vendendo molto. Ma i fan dedicati hanno una visione positiva della console grazie alla sua forte libreria di software, con titoli come Super Smash Bros. Ultimate. Di seguito una descrizione del gioco da nintendo.com: