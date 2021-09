Mario Kart Tour: ecco a voi il tour di Sydney

Mario Kart Tour non si ferma di certo: il fenomeno mobile basato sulla serie di kart della Grande N continua ad andare avanti imperterrita, proponendo sempre nuovi tour e personaggi aggiuntivi. Oggi è la volta di un nuovo tour che è stato recentemente presentato tramite un trailer.

Il trailer in questione ha mostrato agli utenti una nuova tappa mondiale in cui sfrecciare con i kart caratteristici di Super Mario, ovvero Sydney. Alla città australiana è stata dedicata anche una serie di skin caratteristiche, ispirate alla fauna tipica. Per esempio, ad uno Yoshi con un vestito da canguro vi è abbinato un Baby Mario travestito da koala.

L’evento di Mario Kart Tour dedicato a Sydney ha inizio oggi e durerà fino al 22 settembre 2021 alle 07.59 del mattino (orario nostrano). Per vedere meglio i costumi e le piste potrete tranquillamente prendere visione del trailer che troverete in calce alla notizia, oppure visitare il canale YouTube qui.

Infine, vi ricordiamo che Mario Kart Tour è disponibile per dispositivi mobile iOS e Android e permette di gareggiare contro un massimo di sette giocatori (sia in locale che online), i quali potranno personalizzare completamente il regolamento del proprio torneo. Quale sarà la prossima tappa internazionale in cui approderà il tour di Super Mario?