Hell Let Loose uscirà ad ottobre su PS5 e Xbox Series

Il già celebre sparatutto in prima persona Hell Let Loose, maggiormente conosciuto dai giocatori PC, è un titolo sviluppo dalla software house Black Matter in collaborazione con Team17. L’FPS è un realistico multiplayer che è ambientato sulla scena della Seconda Guerra Mondiale e che si prepara a sbarcare sulle console current-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dopo il suo approdo su PC avvenuto il luglio scorso.

Hell Let Loose presenta degli scontri armati basati su due squadre composte da 50 elementi ciascuna e, sebbene il suo arrivo su current-gen fosse già stato preventivato, ad oggi siamo in possesso del reveal trailer e di una data di lancio su queste due console casalinghe.

Come si può osservare dalla fine del trailer, che troverete in fondo alla notizia, lo sparatutto arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 5 ottobre 2021, mentre i pre-order sono attualmente effettuabili. A pre-order completato, il giocatore avrà a disposizione il contenuto aggiuntivo “The Silver Vanguard“, il quale riguarda alcuni elementi per la customizzazione dei soldati.

Altra data da segnare assolutamente se non volete perdervi nessuno sviluppo del titolo, è il periodo in cui l’FPS entrerà in open-beta, ovvero dal 16 al 20 settembre 2021 su PlayStation 5. A proposito della beta aperta, Team17 si è così espresso:

L’open-beta di PS5 fornirà agli utenti un brutale assaggio della guerra, poiché entrambe le parti si battono per i possedimenti relativi alla foresta di Hurtgen in modalità Warfare, la quale vede il proprio inizio con l’occupazione di una metà della mappa. Da quel punto sarà necessario respingere l’opposizione ed assicurarsi il territorio nemico fino al raggiungimento della base, oppure mantenere occupata la maggior parte dei territori fino allo scadere del tempo. Sarà importante stabilire ed attribuire i ruoli offensivi e difensivi. Le ambientazioni mostreranno le sabbie battute e spinte dal vento occidentale dello stato dello Utah, oppure i brutali combattimenti in aree urbane, in case oppure strade, della città di Carentan, in Francia.

Ricordiamo a tutti che Hell Let Loose è attualmente disponibile su PC (via Steam) e diverrà giocabile su PS5 e Xbox Series X/S a partire dal 5 ottobre 2021.