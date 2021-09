Toy Soldiers HD è stato posticipato al 30 settembre

L’editore Accelerate Games e gli sviluppatori Signal Studios hanno ritardato Toy Soldiers HD per il 9 settembre, data precedentemente prevista, al 30 settembre e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC via Steam. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Accelerate Games:

Lanciata originariamente nel 2010, la nuova versione aggiornata del gioco indie di successo include un gameplay migliorato per singolo e multiplayer, contenuti mai riprodotti prima. L’originale Toy Soldiers rimane uno dei titoli XBLA più amati e più venduti di tutti i tempi, vendendo milioni di unità. Al DICE Award Show del 2011, il gioco indipendente è stato nominato come miglior gioco di simulazione dell’anno insieme ai titoli AAA dal budget enorme Starcraft 2 , Civilization V , Dawn of War II e Supreme Commander II. Controllate uno dei due eserciti composti da più di 50 unità di giocattoli in miniatura della prima guerra mondiale, ambientati in un diorama di vari luoghi come una camera da letto, una biblioteca, ecc. Come molti giochi di difesa della torre, costruite strategicamente le tue difese mentre pianificate le controffensive.

A differenza di altri giochi di difesa della torre, Toy Soldiers HD permette di vivere la battaglia sia da una prospettiva strategica dall’alto verso il basso che da un POV in prima persona che porta l’azione della prospettiva nelle vostre mani. Guardate l’azione svolgersi o saltate con i piedi negli stivali di un fante e correte sul campo di battaglia schivando l’artiglieria mentre usate un lanciafiamme per bruciare i nemici fino a renderli croccanti. Montate a cavallo e caricate il nemico a testa alta insieme alla cavalleria. Pilotate bombardieri e sganciate proiettili che colpiscono il campo sottostante o mitragliano il tuo avversario usando i biplani.

Toy Soldiers HD è l’incarnazione digitale della nostra immaginazione infantile completa di immagini e suoni autentici della prima guerra mondiale. Soldati giocattolo della prima guerra mondiale e veicoli militari. Toy Soldiers HD sarà disponibile dal 30 settembre per PC tramite Steam, PS4, Nintendo Switch e Xbox One.