Call of Duty Warzone: svelati nuovi dettagli sulla mappa Pacific

Visivamente, la mappa Pacific di Warzone segnerà un distacco netto dalle ambientazioni martoriate dalla guerra di Verdansk, proponendo qualcosa di più vivo, vibrante e ricco di segreti tutti da scoprire. Inoltre, abbiamo già in programma nuove ed entusiasmanti esperienze che ti accompagneranno durante tutta la tua permanenza nel Pacifico. L’isola, grande all’incirca come Verdansk, è stata progettata tenendo conto del feedback dei giocatori in questi ultimi due anni. Il risultato è uno spazio di gioco incredibilmente avvincente con numerosi punti d’interesse da esplorare e un potenziale eccezionale in quanto a varietà dei combattimenti.

Per premiare i grandi sforzi della community, sarà possibile trasferire equipaggiamenti e profili in questa nuova mappa. Warzone continuerà a supportare armi e contenuti ottenuti tramite Battle Pass o acquistati con i bundle del negozio in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Black Ops Cold War.

Tutto questo è reso possibile dalla stessa tecnologia e dallo stesso motore di Call of Duty: Vanguard per garantire una perfetta integrazione delle armi e il massimo bilanciamento, oltre a vantare funzionalità Cross-Play, Cross-Gen e di condivisione dei progressi pienamente ottimizzate. Inoltre, come già anticipato, la mappa Pacific di Warzone avrà fin da subito un nuovo e sofisticato sistema anti-cheat su PC.

Raven sta dando gli ultimi ritocchi a questo sistema, effettuando testing approfonditi affinché sia tutto pronto al lancio della nuova esperienza di Warzone. Le informazioni qui presenti riguardano contenuti disponibili entro la fine del 2021. Da fine anno e per tutto il 2022, preparati a un massiccio calendario di contenuti post-lancio che aggiungerà mappe MG, playlist, feste speciali per la community, eventi stagionali e a tempo limitato e molto, moltissimo altro.

Non vediamo l’ora di scendere in campo insieme a te questo autunno, quando la nuova mappa Pacific di Warzone sarà finalmente online. Altre informazioni in arrivo nelle prossime settimane.