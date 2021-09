Mechwarrior 5 Mercenaries arriva questo mese su PS5 e PS4

Il publisher Sold Out e lo sviluppatore Piranha Games hanno recentemente annunciato alcune novità per Mechwarrior 5 Mercenaries, titolo disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Parlando proprio in merito delle piattaforme, entrambe le aziende hanno annunciato la data d’uscita del gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5, per giunta, quest’ultima è proprio dietro l’angolo. Scendendo nei dettagli, la produzione sarà disponibile sugli scaffali dei negozi per le console di casa Sony a partire dalla giornata del 23 settembre.

Entrambe le versioni possiederanno il contenuto scaricabile “Heroes of the Inner Sphere”. Inoltre, su PlayStation 5, Mechwarrior 5 Mercenaries sfrutterà tutte le potenzialità del controller del DualSense, supportando pienamente i trigger adattivi e il feedback aptico. Ecco la descrizione del gioco: