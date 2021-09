Super Bomberman R Online: disponibile il nuovo aggiornamento della Season 2

Konami Digital Entertainment annuncia oggi la Season 2 di Super Bomberman R Online, l’aggiornamento dei contenuti è disponibile ora su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC via Steam e Google Stadia. Dopo Old Snake Bomber, introdotto con la Season 1, la Season 2 presenta il nuovo personaggio Soma Cruz Bomber.

Protagonista di Castlevania: Aria of Sorrow e Castlevania: Dawn of Sorrow, Soma Cruz ha l’abilità di liberare uno stormo di pipistrelli che colpendo i personaggi avversari ne annulleranno temporaneamente le abilità speciali. Insieme a Soma Cruz, la Season 2 ospiterà esclusive battaglie evento (i cui dettagli saranno presto svelati). Ancora una volta, ogni stagione durerà tre mesi e porterà con sé numerose novità, tra cui accessori, oggetti, personalizzazioni e un nuovo Bomber Hero. I contenuti disponibili come parte di una stagione potranno essere acquisiti solo durante i tre mesi che ne caratterizzano la durata. Soma Cruz sarà acquistabile in-game tramite 500 Bomber Coins. Altri oggetti cosmetici, come costumi e icone giocatore, saranno disponibili con il Gold Pass.

Inizialmente lanciato su Stadia, Super Bomberman R Online trae ispirazione dalla popolarità di Super Bomberman R riportando gli 8 Bomber Brothers, e non solo, in una battle royal online per 64 giocatori. Mentre Bomberman ritorna con il gameplay che ha reso il franchise un classico dei party game – far esplodere i campi di battaglia, trovare power-up nascosti e usarli per spazzare via i nemici –, l’azione in Super Bomberman R Online erompe prepotentemente portando il titolo a un nuovo livello con la modalità “Battle 64” e offrendo un’originale esperienza battle royale: fino a 64 giocatori si sfidano su 16 diversi campi di battaglia. Mano a mano che i livelli vengono superati e i giocatori ridotti, il numero dei campi di battaglia diminuisce fino alla battaglia finale che incoronerà il Bomber vincitore.