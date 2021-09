Far Cry 6: svelato il peso d’installazione della versione PS5

Oramai manca sempre meno all’uscita sugli scaffali dei negozi di Far Cry 6, titolo che arriverà sul mercato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC nella giornata del 7 ottobre su. Intanto, si fanno sempre più insistenti rumor e notizie ufficiali del gioco, dove la casa francese ha mostrato nei precedenti giorni le feature insieme alle peculiarità della versione PC dell’opera, svelando anche i requisiti minimi e consigliati.

Ebbene, secondo quanto annunciato dalla pagina Twitter di PlayStation Game Size, siamo venuti a conoscenza quanto dovrebbe pesare il gioco su PlayStation 5. Far Cry 6 su PlayStation 5 dovrebbe occupare sull’SSD della console next-gen ben 38GB. Un peso che non fa troppa paura dati certi titoli come Call of Duty Warzone, il quale occupa oltre i 150GB.