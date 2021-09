The Riftbreaker: svelata data di rilascio

The Riftbreaker, gioco sviluppato da Exor Studios, finalmente ha una dato di rilascio.

Per annunciarci la lieta notizia è stato rilasciato un nuovo trailer che ci mostra lo stile del gioco e la sua data d’uscita: il gioco uscirà nella giornata del 14 ottobre 2021 su Xbox Series, Playstation 5 e PC.

Il gioco è un Action RPG composto da più elementi, infatti la produzione ha meccaniche Hack and Slash, un elemento vitale durante l’esplorazione ma non solo. Dovremo costruire una base, renderla autonoma e soprattutto armarla di difese per sopravvivere agli attacchi nemici. Tutte queste meccaniche si uniscono insieme in un connubio per renderci partecipi a 360° gradi in questo mondo Sci-fi.

Il giocatore si troverà su Galatea37, un pianeta ancora inesplorato e sconosciuto. Con l’aiuto di Mr.Riggs ,un enorme tuta meccanica, dovremo trovare un luogo dove stabilire la nostra base, renderla il più efficiente possibile e in modo di difendersi da sola. Ovviamente il pianeta non ci sarà amico ma non c’è da temere, il nostro caro Mr.Riggs è dotato di un potente arsenale che potremo modificare a nostro piacere.

Affrontiamo la dura vita in questo pianeta dal bioma ostile e costruiamo poi un portale che leghi questo pianeta alla nostra amata Terra. Exor studio ci fa sapere anche che The Riftbreaker sarà disponibile dal day one su Xbox Pass, e che in futuro arriveranno versioni per PS4 e Xbox One.