F1 2021: primo episodio di “After the Apex” con Daniel Ricciardo

Oggi Codemasters ed Electronic Arts hanno presentato la prima delle quattro parti di una serie di video per F1 2021, che vedrà protagonista il pilota della McLaren Daniel Ricciardo. Durante i prossimi mesi questo format, dal nome “After the Apex” (creato come parte del lancio del racing game), combinerà interviste di vita reale e animazione, dando ai giocatori uno sguardo esclusivo sulla vita e le passioni di Daniel fuori dal circuito.

“Lavorando con i nostri partner in EA SPORTS siamo entusiasti di esplorare nuove strade e di creare contenuti che danno ai nostri giocatori uno sguardo unico e fuori dalla pista dei loro eroi della F1”, ha dichiarato Paul Jeal, Senior Franchise Director di Codemasters. “Abbiamo diverse novità in programma per il resto della serie, e non vediamo l’ora di condividerle nei prossimi mesi”.