Shin Megami Tensei V: il nuovo trailer mostra la potenza di Nahobino

Shin Megami Tensei V, gioco JRPG prodotto dalla casa editrice ATLUS, è sicuramente uno dei giochi per Nintendo Switch più attesi per questo inverno. Mostrato durante il Nintendo Direct 2021 ha fatto scalpitare molti fan della saga. Quest’oggi ci viene mostrata la potenza di “Nahobino”, un essere estremamente potente nato dalla fusione tra il protagonista e Aogami.

Shin Megami Tensei V è ambientato in una Tokyo futuristica con una sua controparte in rovina, il Da’at. Il protagonista, accompagnato da Aogami, si troverà a dover affrontare paesaggi aridi e in rovina, abitati da demoni pronti a fermarlo. Ma i demoni non sono tutti malvagi, molti potrebbero diventare fedeli alleati tramite delle negoziazioni.

Il gioco è un JRPG che sfrutta l’amata meccanica degli attacchi a turni, già ricorrente nei giochi della Atlus. L’opera si prospetta sempre più interessante e la compagnia sa bene come alimentare la curiosità del giocatore, mostrando personaggi e demoni fino all’attesa uscita del 12 Novembre. L’ultimo demone che ci è stato mostrato è Seth, demone presente già nelle saghe precedenti del franchise.