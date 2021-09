Firesprite entra a far parte dei PlayStation Studios

Sony ha annunciato, attraverso le pagine del PlayStatio Blog, che il team Firesprite (studio formato dagli ex di Studio Liverpool/Psygnosis, che ha dato vita a The Playroom e il più recente The Persistence) entra a far parte dei PlayStation Studios.

Questo il comunicato:

Dopo alcuni anni di stretta collaborazione in diversi giochi, tra cui The Playroom (PS4) e The Playroom VR (PSVR), sono felice di dare il benvenuto a Firesprite nella famiglia PlayStation Studios come 14° studio! Alcuni membri di Firesprite provengono dallo Studio Liverpool di SIE e siamo entusiasti di accoglierli nuovamente.

Firesprite è uno studio creativo e ambizioso, eccezionale per creare esperienze incredibili in grado di dimostrare appieno il potenziale del nostro hardware. Le capacità tecniche e creative del team saranno di fondamentale importanza per espandere il nostro fantastico catalogo di giochi esclusivi e credo che sarai entusiasta di quello che ci riserva il futuro.

Benvenuti nella famiglia PlayStation Studios, Firesprite!

“Oggi è un giorno incredibilmente emozionante per Firesprite poiché ci uniamo a PlayStation Studios con il sostegno di Hermen e dell’intera famiglia PlayStation. Non vediamo l’ora di passare alla prossima fase del nostro viaggio!

Firesprite, con sede a Liverpool nel nord-ovest del Regno Unito, è stata fondata nel 2012 con l’obiettivo di creare giochi che apportino innovazione a qualsiasi esperienza che sviluppiamo. Il nord-ovest è intriso di storia dei giochi: ha plasmato molti editori, titoli e sviluppatori iconici, come WipEout. Molti dei nostri “Sprite” hanno sviluppato e modellato titoli di quest’epoca e siamo molto orgogliosi di certe radici!

Abbiamo avuto il piacere di collaborare con molti sviluppatori ed editori di talento in tutto il settore. In particolare, PlayStation è stata un’amica e partner di sviluppo per gran parte di un decennio, in cui abbiamo collaborato a numerosi progetti entusiasmanti, tra cui “The PlayRoom”, “Run Sackboy! Run” e “The PlayRoom VR”.

PlayStation ci ha inoltre offerto l’opportunità di creare la nostra proprietà intellettuale, The Persistence, e la libertà creativa di esplorare, innovare e lanciare un gioco survival horror di cui siamo enormemente orgogliosi. Ora, in qualità di studio di proprietà, sappiamo che abbiamo il pieno supporto di PlayStation per promuovere la nostra tradizione, che unisce creatività e innovazione tecnica per offrire ai fan di PlayStation esperienze davvero uniche.

Innanzitutto, desidero ringraziare PlayStation e la sua community per il caloroso benvenuto in una famiglia di incredibili creatori. Vorrei inoltre ringraziare tutti i nostri “Sprite”, vecchi e nuovi, che hanno contribuito a plasmare lo studio Firesprite che vediamo oggi. Sono orgoglioso del talento che abbiamo in Firesprite e presto avremo molto di più da offrirti!

Non vediamo l’ora di mostrarti a cosa stiamo lavorando… siamo appena agli inizi!”

Graeme Ankers, MD di Firesprite