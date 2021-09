Final Fantasy Pixel Remaster: trailer di lancio del quarto capitolo

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, oggi 9 settembre è il giorno della data d’uscita del quarto episodio della Final Fantasy Pixel Remaster. Per l’occasione Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Il gioco è disponibile su PC (Steam) e dispositivi mobile (iOS e Android).

Questa la descrizione di Final Fantasy IV nella sua pixel remaster sulla pagina Steam:

Il FINAL FANTASY IV originale torna in vita con una nuova grafica e un nuovo comparto audio in una pixel remaster in 2D!

Una versione rimodellata in 2D del quarto titolo della celebre serie FINAL FANTASY! Scopri questa storia eterna narrata attraverso un’affascinante grafica rétro. Tutta la magia dell’originale con un gameplay migliorato.

ll regno di Baron ha inviato la sua miglior flotta d’aeronavi, le Ali Rosse, ad attaccare le nazioni vicine. Turbato dalla sua missione, Cecil, un cavaliere delle tenebre e capitano delle Ali Rosse, decide di affrontare il tirannico regno di Baron insieme al suo amico fidato e la sua amata. Nella sua ricerca dei Cristalli, Cecil dovrà viaggiare per terra, sottoterra, nel Reame degli eidolon e addirittura sulla Luna. Unisciti al dragone Kain, alla maga bianca Rosa, all’invocatrice Rydia e a molti altri alleati valorosi.

FFIV è il primo titolo che introduce il sistema dell’ATB (Active Time Battle), in cui il tempo passa durante i combattimenti e trasmette una sensazione di fretta. Grazie al successo del gioco, questo sistema rivoluzionario è stato poi inserito in altri titoli futuri della serie.

Segui la storia drammatica e i combattimenti dinamici di questo quarto capitolo della serie FINAL FANTASY!

CARATTERISTICHE: