Unmetal: data e trailer del gioco-parodia di Metal Gear

Passato prima su PlayStation Vita, il titolo parodistico ispirato alla prima saga di Metal Gear, UnMetal, ha una data d’uscita su PC e console. Arriverà infatti su Steam, Epic Games Store, Gog, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 28 settembre. Per l’occasione è stato anche pubblicato un nuovo e divertente trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, incentrato sul protagonista Jesse Fox e su quello che può fare all’interno del gioco.

Creato dallo sviluppatore indie Unepic_Fran (Francisco Tellez De Meneses) e pubblicato da Versus Evil, UnMetal è un gioco d’azione stealth in 2D che si rifà ai titoli anni ’80 e parodizza in modo simpatico i primi capitoli dell’opera di Hideo Kojima.

Questa la descrizione:

Nel 1972 un commando specializzato ti gettò in prigione per un crimine che non avevi commesso. Sei evaso da un carcere sotterraneo di massima sicurezza cercando di sopravvivere a questi soldati di ventura.

UnMetal è un gioco stealth/action 2D (con un po’ di umorismo) in cui l’obiettivo è fuggire da una base militare nemica. Ma ciò che iniziò come una semplice evasione finì per essere un’operazione sotto copertura per impedire un massiccio attacco contro la NATO.

Vi lasciamo al trailer qui sotto, ricordandovi che era stato visto anche al Guerrilla Collective di giugno.