Jurassic World Evolution 2: un nuovo dinosauro in arrivo

Jurassic World Evolution 2, annunciato per quest’inverno ci mostra attraverso un trailer un nuovo dinosauro!

Il gioco, sviluppato da Frontier Developments, è un gestionale simulativo, dove questa volta saremo noi a creare il nostro personale Jurassic World. Dopo il molto ben apprezzato e acclamato Jurassic World Evolution, questo nuovo titolo sembra molto più dettagliato e preciso del precedente.

Infatti già da questo piccolo trailer sembra che sarà possibile trattare con tre tipi differenti di dinosauri: d’Aria, di Terra e Marini

Il dinosauro che ci viene mostrato in questo trailer è il Mosasaurus, dinosauro marino molto agile, che si muove rapidamente grazie alla sua coda molto spessa. In questo trailer viene mostrato mentre divora un delfino, facendoci capire che sicuramente sarà carnivoro.

Forse il primo di molti altri trailer, si suppone che fino alla sua data di rilascio ci saranno altri approfondimenti su questi nuovi dinosauri. Frontier Developments punta a plasmare il gioco al meglio, cosi da non deludere le aspettative dei fan della saga. Vi ricordiamo che il gioco uscirà ufficialmente il 2 Novembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC.