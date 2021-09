Rocket League: da domani il fan pass NFL

Psyonix ha fatto sapere che da domani 9 settembre arriveranno nuovi oggetti legati alla NFL su Rocket League, attraverso il nuovo NFL Fan Pass 2021 che arriverà su tutte le piattaforme.

L’NFL Fan Pass sarà disponibile per 1000 crediti ed è un nuovo tipo di bundle in-game che sbloccherà contenuti NFL aggiuntivi per tutta la stagione NFL 2021. Quandoil pass sarà disponibile domani, prima dell’inizio della stagione del campionato di football americano, i giocatori riceveranno nuove Decalcomanie Dominus animate di tutte le 32 squadre della NFL e la nuova finitura Pigskin Paint. Per i contenuti futuri, i giocatori che possiedono il pacchetto avranno i nuovi oggetti aggiunti automaticamente al loro inventario. I contenuti aggiuntivi NFL in arrivo nel gioco in futuro includono:

Kick Off 2021:

32 decalcomanie NFL Team Dominus

Verniciatura Pigskin

Giorno del Rinraziamento:

32 decalcomanie delle squadre NFL

32 banner dei giocatori delle squadre NFL

32 antenne delle squadre NFL

Super Bowl LVI

32 Decalcomanie Squadre NFL Fennec

32 Decalcomanie Squadre NFL Breakout

32 Decalcomanie Squadre NFL Helmet

Anche la modalità a tempo limitato Gridiron tornerà in Rocket League da domani fino al 15 settembre. Ci saranno anche nuove sfide a tema NFL che i giocatori potranno completare per sbloccare i nuovi NFL Topper e NFL Boost.

Lasciandovi al trailer del pass qui sotto, vi ricordiamo che fino al 3 gennaio 2022 gli iscritti la PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente il pack di Ratchet & Clank.