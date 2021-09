Lucca Comics & Games: conferenza stampa di presentazione il 21 settembre!

Il comitato d’organizzazione di Lucca Comics & Games, uno dei più grandi eventi italiani ed europei dedicati al mondo dei fumetti e del gaming, ha annunciato che il prossimo martedì 21 settembre si terrà ua conferenza stampa di presentazione per l’edizione 2021 dell’evento (che tornerà in presenza, dopo l’esperimento digitale con i campfire dello scorso anno).

Il festival quest’anno si aprirà dunque a Lucca il 29 ottobre, per concludersi il primo novembre, ma per quanto riguarda le mostre, l’accesso sarà possibile già a partire dall’8 ottobre, mentre i campfire, l’esperimento avviato con l’edizione Lucca Changes dello scorso anno e che è stato mantenuto anche questo 2021, apriranno una settimana prima, il 22 ottobre.

Ma l’annuncio non finisce qui, perché il 15 settembre Lucca Comics & Games condividerà con tutti gli appassionati un nuovo aggiornamento, con informazioni più spècifiche sui luoghi, sia fisici che virtuali, nei quali si svolgerà l’evento, e sulle modalità di partecipazione, con il relativo RSPV per le conferme.

Prepariamoci dunque a seguire con interesse sia questi aggiornamenti che a conferenza stampa di presentazione, per scoprire che cosa avrà in serbo per noi il noto festival in questa sua nuova edizione. Siete pronti a scoprire il Lucca Comics & Games?