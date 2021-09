The Medium: l’ultima patch ha aggiunto il Ray Tracing

Bloober Team ha portato il suo horror-psicologico The Medium anche su PlayStation 5 (qui la nostra recensione), dopo averlo reso disponibile ad inizio anno solo su Xbox Series X/S e PC. Oggi, la versione della console di Sony Interactive Entertainment ha ricevuto una patch molto importante, ossia la patch 1.02, che ha portato in dote qualcosa di davvero interessante.

Dopo aver installato questa patch, i giocatori potranno usufruire della feature del Ray Tracing su PlayStation 5, che come recita il tweet torna finalmente nella doppia realtà insieme ad altri miglioramenti:

Dear PS5 Players! Patch 1.02 is now online, so keep your games updated! Ray Tracing has returned to dual reality. We also improved the overall performance and haptic feedback of the game.

Over the next few days, we'll be fixing the trophy system! pic.twitter.com/w6Lqs7ZdHE

— The Medium Game (@TheMediumGame) September 8, 2021