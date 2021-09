PlayStation 5: superato il milione di unità in Giappone

Oramai ci siamo, ancora un paio di mesi e potremo dire di aver compiuto già un anno di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La nuova generazione videoludica ha portato un sacco di novità e promette davvero bene, anche in fatto di titoli giocabili sulle console appena citate. Purtroppo è stato un anno, a tratti, problematico per via di tutti gli ostacoli che le software house hanno dovuto affrontare nella produzione delle loro opere.

Sebbene non abbiamo assistito a chissà che generazione rigogliosa fino a questo giorno, stasera il PlayStation Showcase 2021 pare proprio che sarà in grado di svelarci qualche informazione in più in merito ai titoli next-gen (o quantomeno cross-gen) che ci possiamo aspettare da un 2022, speriamo, più florido.

Nonostante la scarsa presenza di titoli di nuova generazione di casa Sony e l’impossibilità di riuscire a procurarsi PlayStation 5, questa console ha raggiunto un risultato davvero impressionante per il mercato. L’hardware in questione, infatti, è costantemente caratterizzato da una domanda altissima, sin a partire dal suo lancio e, nella terra natale di Sony, la PS5 ha raggiunto e abbondantemente superato il milione di unità vendute.

Più precisamente, i dati statistici parlano chiaramente di un totale di 1.012.656 unità acquistate, suddivise tra le vendite riferibili alla versione Standard (con ben 847.421 pezzi) e a quella Digital (con 165.235 unità). Con queste cifre, ascrivibili solamente allo stato giapponese, PS5 è riuscita a superare un traguardo davvero fondamentale per una console casalinga in un tempo brevissimo: persino PS4 ha impiegato più tempo per raggiungerlo (più precisamente un anno intero).

Al momento, in quanto a software, quello più venduto per la console next-gen è senza ombra di dubbio Resident Evil Village, di Capcom. Per quanto, invece, riguarda i futuri titoli per PlayStation 5, non resta che rimanere connessi per sapere cosa il PlayStation Showcase ha in serbo per noi.