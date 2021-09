Far Cry 6: il nuovo trailer mostra una panoramica del gioco

Far Cry 6, ovvero l’ultima fatica di Ubisoft, sta per arrivare e, con esso, anche tutta una serie di nuove informazioni e trailer che puntano a stuzzicare ulteriormente la curiosità dei videogiocatori. Gli ultimi aggiornamenti inerenti a questo nuovo capitolo dell’amata saga FPS, hanno riguardato la natura (e il costo) degli update next-gen e il peso del file.

Oggi, invece, un nuovo trailer è stato pubblicato su YouTube, il quale cerca di offrire una panoramica di Far Cry 6, puntando ad evidenziare alcuni tratti caratteristici dell’FPS open-world che vedremo in uscita a breve. In primo luogo, il trailer si è soffermato sugli aspetti narrativi e sul punto da cui si avvio la trama del gioco. La protagonista, come già in molti sanno, sarà Dani Rojas, la quale vuole fuggire da Yara dal momento in cui “El Presidente“, ovvero Anton Castillo, inizia a fare dei suoi affetti una carneficina.

Altro punto che viene ampliamente trattato è quello riguardante la varietà di ambienti e gruppi culturali differenti (ma con un obiettivo comune) con cui sarà possibile interagire a Yara. Tra questi ultimi sono presenti i Montero, una famiglia che coltiva tabacco e le Leggende dei 67, ossia degli ex-rivoluzionari esperti in materia di guerra.

Anche alla customizzazione delle armi è stato dato spazio, tra cui è spiccata la novità costituita dallo scudo, ovvero una new-entry nell’universo di Far Cry. Del gameplay, invece, è stato affermato che sarà possibile avventurarsi per Yara anche in compagnia, grazie alla modalità co-op. Un’altra caratteristica particolare riguarderebbe le Operazioni Speciali, le quali vedranno i giocatori appropinquarsi a recidere le arterie principali della rete globale di Yara a danneggiamento di Castillo.

Per poter mettere mano su questo attesissimo titolo, non resta aspettare il 7 ottobre 2021, giorno in cui Far Cry 6 uscirà ufficialmente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.