Dying Light 2 Stay Human: pubblicato l’audiolibro Rosemary

Techland ha pubblicato la prima opera di Dying Light 2 Stay Human della serie Audio Stories from the Dying City – l’audiolibro Rosemary. Questo racconto farà entrare i giocatori nel mondo delle storie raccontate dagli abitanti del titolo.

Rosemary è una leggenda metropolitana proveniente dal mondo di Dying Light 2 Stay Human, creata appositamente per gli appassionati delle storie dell’orrore raccontate di notte, attorno al fuoco. Questo è il primo di una serie di leggende metropolitane raccolte in brevi audiolibri che raccontano di eventi che, seppure incredibili, inconsciamente temiamo possano essere accaduti veramente. Nel mondo post apocalittico di Dying Light 2 Stay Human, dove abbondano storie di questo tipo, le difficoltà di sopravvivere in un luogo così pieno di pericoli diventano un’infinita fonte d’ispirazione. Raccontandosi queste storie durante i loro incontri, gli abitanti possono avvicinarsi gli uni agli altri, concedersi un momento di tregua e provare a ricostruire i loro fragili legami sociali. Questi racconti insegnano anche a vivere evitando guai… E talvolta servono semplicemente ad attenuare i rumori della notte, quando in lontananza si sentono i mostri uscire dalle loro tane, quando ogni singolo fruscio, ogni singolo passo dall’altra parte del muro lascia presagire un pericolo.

Techland vi invita a prendere posto attorno al fuoco insieme agli abitanti di The City. Ciascun giocatore potrà sentirsi uno di loro – rannicchiati di notte, alla luce di una lampada UV, ad ascoltare l’ennesimo racconto dell’orrore.

L’audiolibro Rosemary è la prima di una serie di leggende metropolitane. Techland presenterà a breve altre storie simili ambientate nel mondo del gioco Dying Light 2 Stay Human, non solo in formato audio. Alla versione inglese del gioco hanno collaborato:

– Narrator – Paul Peterman

– Old Lady – Joanna Farell

– Boy – Jerry Widuch

Il gioco Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.