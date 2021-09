Fallout 76: da oggi è disponibile l’aggiornamento Fallout Worlds

Bethesda, nella giornata di oggi, è lieta di annunciare che l’aggiornamento di Fallout 76, ovvero Fallout Worlds, sarà disponibile a partire da oggi. Questo aggiornamento consentirà ai giocatori di utilizzare creatività e strumenti per realizzare e personalizzare la regione dell’Appalachia in un modo mai visto prima d’ora.

Per i membri di Fallout 1st sarà possibile personalizzare i mondi liberamente, mentre per gli altri utenti di Fallout 76 saranno messi a disposizione altri mondi pubblici creati appositamente da Bethesda Game Studios. A proposito di ciò, la software house ha anche condiviso un trailer su YouTube dedicato a questa interessante espansione, il quale lo troverete in calce alla notizia.

Per quanto riguarda i mondi personalizzabili, nello specifico, questi potranno ospitare fino ad un massimo di sette giocatori. Questa modalità permetterà agli utenti di accedere ad una vastità di impostazioni di gioco che farà sì che questi possano creare l’Appalachia ideale. Saranno modificabili le regole di combattimento, le restrizioni di C.A.M.P., gli effetti metereologici e filtri visivi unici. Tra le feature presenti in questa modalità possiamo trovarvi:

Generatore di prossimità: per la creazione e apparizione di creature durante la partita;

Costruttore felice: per la costruzione di piattaforme e aree che permettono di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili;

Munizioni illimitate;

Effetti metereologici;

Gioco personalizzato: per modificare le regole PvP e le impostazioni relative alla difficoltà di gioco;

Impostazioni gravità: per impostare cambiamenti fisici e diverse altezze per il salto, nonché per limitare i danni da caduta.

I mondi pubblici, invece, possono essere giocati da tutti gli utenti di Fallout 76 gratuitamente. Questi sono stati progettati e realizzati a mano da Bethesda. Ognuno di questi mondi offrirà una gamma unica di opzioni non modificabili che renderanno più ricca l’esperienza complessiva. Sia per la modalità pubblica che per quella personalizzata, i giocatori potranno importare il proprio personaggio dalla modalità avventura.

Da oggi, infine, è anche disponibile una nuova stagione: “Gli Inarrestabili contro i Diabolici“, in cui sarà possibile guadagnare tantissime ricompense, oltre alla già rilasciata espansione Regno d’Acciaio. Per ulteriori informazioni su Fallout Worlds e Fallout 76 (attualmente disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC), è possibile visitare il sito internet qui.