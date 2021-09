Life Is Strange True Colors: pubblicati i requisiti per PC

Square Enix ha annunciato che Life is Strange: True Colors conterrà Ray Tracing Shadows. Inoltre, l’editore ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per PC del gioco. Secondo le specifiche, i giocatori di PC avranno almeno bisogno di un AMD Phenom II X4 965 o Intel Core i5-2300 con 6 GB di RAM. Il gioco supporterà sia DX11 che DX12 e richiederà 30 GB di spazio libero su disco.

Per i requisiti minimi è richiesto un sistema operativo Windows 10 a 64 bit con un processore AMD Phenom II X4 965, 3,40 GHz oppure Intel Core i5-2300, 2,80 GHz e 6 GB di RAM liberi per la memoria. Per quanto riguarda la grafica è necessario utilizzare un Radeon HD 7790 o una GeForce GTX 750Ti con 2 GB per la memoria: è necessario che sul PC sia installata l’ultima versione di DirectX 11. Il gioco utilizza 30GB di spazio. Per i requisiti consigliati è richiesto un sistema operativo Windows 10 a 64 bit con un processore AMD FX-8350, 4,00 GHz oppure Intel Core i5-3470, 3,20 GHz e 8 GB di spazio libero per la memoria. Per la grafica è necessario utilizzare un Radeon RX 590, 8 GB o una GeForce GTX 1060 con 6GB per la memoria: è necessario sul PC sia installata l’ultima versione di DirectX 11. Il gioco utilizza 30GB di spazio.

Sono anche presenti i requisiti minimi per permettere al titolo di funzionare in 4K, con pre impostazioni di qualità cinematografica, 30 fps, con o senza ray-tracing. In questi casi, Life Is Strange: True Colors richiede un sistema operativo Windows 10 a 64 bit con un processore Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 5 2500X e 16 GB per la memoria. Per quanto riguarda la grafica è possibile utilizzare NVIDIA GeForce RTX 3080 da 10 GB o AMD Radeon RX 6800 XT da 16 GB: inoltre è richiesto come minimo l’ultima versione di DirectX 11 oppure l’ultima di DirectX 12 (questa se si vuole utilizzare il Ray Tracing).

Life Is Strage: True Colors sarà disponibile dal 10 settembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Google Stadia, PC tramite Steam.