Marvel’s Avengers: arriva Spider-Man e il primo raid

Crystal Dynamics ha aggiornato la sua tabella di marcia per Marvel’s Avengers quest’anno e ha confermato che Spider-Man arriverà questo autunno. Questo nuovo Hero Event sarà disponibile esclusivamente su console PlayStation con maggiori dettagli per avvicinarsi al lancio. Spider-Man arriva insieme al primo raid, che è incentrato su Klaw e presenta difficoltà Standard (150-160 Potenza) ed Elite (160-175 Potenza). Altre aggiunte includono missioni della community come Priority Minion Rush, Cargo Runner Synthoid e Flashback Rewards Cache. Il raid avrà layout personalizzati e varietà di nemici più forti, che include nuovi nemici chiamati Echi, destinati esclusivamente a questa attività. Altre modifiche in arrivo includono miglioramenti all’aggiornamento dell’equipaggiamento, come la possibilità di portare equipaggiamento epico, leggendario ed esotico da 100 Power al nuovo limite.

Le risorse vengono anche semplificate con moduli di aggiornamento destinati esclusivamente all’aggiornamento dell’equipaggiamento e Polychoron per l’aggiornamento dei principali artefatti. I giocatori possono anche aspettarsi più modi per guadagnare skin giocando al gioco che include oggetti che erano disponibili solo nel Marketplace. Verranno inoltre forniti ulteriori miglioramenti della qualità della vita, nuovi eroi e criminali e aggiornamenti sulla modalità Patrol e sulla minaccia di livello Omega Cloning Labs.

Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con tutti i supereroi messi al bando e il mondo nuovamente in pericolo, prende vita una nuova avventura grazie a Kamala Khan, una giovane ragazza determinata a riunire e ricostruire gli Avengers per fermare il potere incontrastato di una nuova forza segreta conosciuta come AIM.

Marvel’s Avengers è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC tramite Steam e Stadia.