Nickelodeon All-Star Brawl: rivelati diversi gameplay

Oggi il canale YouTube di IGN ci mostra un nuovo trailer dove vediamo il gameplay di un gioco in arrivo: Nickelodeon All-Star Brawl. Prodotto dalle case di sviluppo “Ludosity“ e “Fair Play Labs”, in collaborazione con il publisher “GameMill Entertainement“, pubblicano un picchiaduro in stile Super Smash Bros, dove vedremo scontrarsi molti personaggi delle amate saghe Nickelodeon.

In questo gameplay dedicato a Nickelodeon All-Star Brawl vediamo i due protagonisti: Spongebob e Patrick, alle prese con le meccaniche base del gioco, tra colpi di retino, prese e attacchi con la pancia da parte della nostra stella ci si presenta davanti un gameplay davvero divertente.

Oltre a questo video introduttivo IGN ci ha mostrato anche altri video decisamente più dinamici, vediamo come lo stile del gioco e i personaggi del nostro passato si uniscono in questo gioco dalle sfaccettature ironiche.

In attesa di una data di rilascio vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC sullo store Steam