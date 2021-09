Clid The Snail Recensione: una lumaca e una lucciola entrano in un bar

Chissà cosa accadrebbe in un mondo popolato solamente da animali antropomorfi dipendenti dal succo di bambù e dotati di armi distruttive. Probabilmente ci ritroveremmo nel mondo narrato nel primissimo progetto dello studio spagnolo di Weird Beluga Studio, il quale è riuscito a partorire un prodotto interessante, stravagante e inaspettato. L’opera indipendente in questione è Clid The Snail, di cui è protagonista una lumaca dalle sembianze umane di nome Euclide (Clid, per gli amici), membro della Cittadella delle Lumache ed elemento tutt’altro che rispettoso delle regole imposte dalla società a cui appartiene. Gli aspetti da esaminare sono tanti, ma per cominciare vi basti sapere che il titolo è stato pubblicato da Koch Media ed è attualmente disponibile su PlayStation 4 (piattaforma su cui lo abbiamo provato) e PlayStation 5, mentre per PC la sua uscita è attesa entro la fine dell’anno corrente su Steam.

Clid The Snail: “siamo i bozzolutissimi eroi di Alastor”

Già dai primi istanti in cui entriamo in contatto con questa strana creatura (il videogioco, intendiamoci), capiremo subito l’atmosfera dark fantasy che vuole trasmetterci Weird Beluga con il suo titolo. Il menù principale, sebbene minimale, risulta già suggestivo grazie all’effetto della pioggia e alla colonna sonora malinconica. Qui non ci troveremo dinnanzi ad una scelta, tutt’altro. Clid The Snail non ci offrirà la possibilità di decidere la difficoltà con cui vorremo confrontarci. Potremo solamente accedere agli Extra, al menù delle impostazioni e alla Nuova Partita. Avviata l’avventura faremo immediatamente la conoscenza di Euclide, la chiocciola. Clid pare si trovi al di fuori della Cittadella in cui vivono i suoi simili e lo vediamo in compagnia di Belu, la lucciola, ovvero colei che accompagnerà il protagonista per tutta la durata del viaggio che dovremo affrontare, come una sorta di Sparx, la libellula di Spyro The Dragon. Dall’inizio, capiamo solamente che Belu, sebbene Clid la intimi di lasciarlo in pace, non ha intenzione di abbandonarlo in quanto gli ha fatto un giuramento misterioso.

Conosciuti i due protagonisti, ecco che il gioco vuole farci prendere dimestichezza con il gameplay e, soprattutto, con il gunplay. Per iniziare, il nostro Clid avrà a disposizione il suo Blaster energetico home-made e qualche granata da lanciare per abbattere gli ostacoli che, altrimenti, gli impedirebbero di raggiungere la Cittadella. Una volta giunti a casa, apprendiamo che il “continente” è invaso da una forma primitiva di limacce, i cosiddetti “bavosi”, che intendono attaccare ogni cittadella presente nel mondo. Le limacce in questione ricordano molto degli zombie, anche perché sprovvisti di una forma di linguaggio, al contrario di altri animali, come appunto le chiocciole. Clid, già durante il prologo, ha tutta l’intenzione di porre fine a questa oscura infestazione, motivo per il quale si è costruito da solo il Blaster e si reca spesso al di fuori della cittadella per sterminare la minaccia. Verso la fine del prologo, le chiocciole della Cittadella delle Lumache decidono all’unanimità di cacciare Clid dalla loro comunità, rendendolo di fatto un reietto, in quanto sospettato di attirare sempre di più bavosi grazie al suo vagabondare. Ecco che a questo punto si avvia a pieno regime la storia di Clid The Snail che, senza incorrere in spoiler, è costellata da un ritmo adeguato, personaggi interessanti, una trama intrigante e discreti colpi di scena.

L’avventura, limitandoci ad un commento del comparto narrativo, avanza imperterrita con l’ausilio di dialoghi divertenti, mai scontati e a tratti dotati di una profondità che rende piacevole la graduale scoperta dei personaggi che vengono presentati man mano che si avanza nella storia. La maggior parte dei personaggi secondari di cui faremo la conoscenza verranno incontrati da Clid all’interno della Cittadella di Alastor, ovvero una comunità costituita da altri reietti di altre cittadelle. Ad Alastor faremo la conoscenza di Halsey, la cibernetica chiroptera (o se preferite, una “pipistrella”); Itako, ovvero la spirituale rana samurai; Morty, il riccio meccanico e genio nella creazione delle armi; la tartaruga Atxaka, che ricopre il ruolo di stregone e fornitore di gusci ad Alastor; infine, il colto Cassius, ovvero il geco che è a capo di questa organizzazione. Più o meno calorosamente, tutti gli animali antropomorfi accoglieranno Clid e Belu all’interno di questa società “multietnica”, il cui obiettivo è quello di aiutare le altre cittadelle a fronteggiare i bavosi (pur pretendendo, però, una cospicua ricompensa da esse), tentando, quindi, di ridare una dignità al significato di “reietto” e di riuscire a conquistare il rispetto degli altri animali. Ognuno di questi membri di Alastor avrà il suo spazio e verrà adeguatamente approfondito durante la storia, anche solamente grazie a poche righe di dialogo.

Il gameplay di Clid The Snail: un tasto dolente?

Sicuramente, per poter affrontare il discorso circoscritto alla struttura del gameplay, è bene definire la natura di questo gioco. Clid The Snail è a tutti gli effetti un Dual Stick Shooter (come Nex Machina o Hatred), dotato di visuale top-down e costituito da elementi platform, puzzle ed adventure. Tante parole che stanno a rappresentare più generi che, nell’avventura di Euclide, non sempre riescono a mescolarsi a dovere e impediscono al gioco di brillare. In altre parole, Clid non riesce ad eccellere in nessuno di questi generi, sebbene nel complesso, non sia totalmente deludente per quanto ci riguarda. La dinamica Dual Stick è piuttosto smussata, anche se va ad indebolirsi quando il giocatore va ad approcciarsi alla mira assistita (che più che altro assiste, nel senso che guarda senza fare nulla), che reputiamo totalmente priva di utilità. La meccanica Dual Stick risulta adatta al contesto perché permette al giocatore di prendere la mira e, al contempo, di correre verso l’area opposta a quella su cui si vuole far fuoco. Certo è che risulta alquanto difficoltoso per il giocatore prendere la mira, correre cercando di evitare gli ostacoli ambientali (sono davvero tanti i punti in cui è possibile rimanere incastrati), curarsi con i kit di pronto soccorso e tenere d’occhio il livello di stamina. Sì, c’è anche la stamina. D’altra parte, a livello di coerenza ci può stare dato che parliamo pur sempre di una lumaca. La perplessità, però, riguarda la scarsità di stamina, la quale permette solamente di correre per una manciata di secondi, oppure di effettuare due sole schivate con capriola, limitando di molto le possibilità di movimento di Clid. Questo ci riporta alla gestione dei tasti, la quale non risulta ottimale agli spostamenti più frettolosi: con R2 si spara e con il cerchio si schiva, complicando la vita ai giocatori, in quanto si ritroveranno a dover sparare e schivare contemporaneamente (caratteristica fondamentale dei Dual Stick Shooter) con la stessa mano.

Altra criticità riguarda la mancanza di fisica per quanto riguarda il lancio delle granate. Soprattutto nelle fasi più caotiche ed ostiche, ci sentiremo in qualche modo costretti a lanciarle e, nella fretta, potremmo scagliarle così ardentemente da rischiare di farle rimbalzare su un ostacolo, facendole magari cadere nel vuoto e sprecando così una preziosa munizione. Nel corso dell’avventura della chiocciola, ci imbatteremo spesso in ardui boss e tane con orde di bavosi da sterminare. Queste sfide, a nostro avviso, si identificano tutte (o quasi tutte), con il termine “trial and error” (che, badate bene, non ci sentiamo di ritenere necessariamente un difetto). Ciò significa che sarà molto improbabile riuscire a superare una sfida impegnativa al primo o al secondo tentativo. Lo scopo di Clid The Snail è quello di provocare il giocatore, di farlo innervosire e, se fin da subito questi riuscirà a comprendere questo tratto del gioco e a passarci sopra, egli sarà in grado di non infuriarsi ad ogni Game Over e, anzi, cercherà di apprendere il pattern di mosse dei nemici ad ogni morte, così da superare la sfida (una caratteristica che ci ricorda le celebri opere videoludiche di FromSoftware, come Dark Souls). A complicare ulteriormente gli scontri, c’è anche da tenere in considerazione la scarsità delle risorse, acquistabili di rado presso i mercatini, gestiti da un simpatico paguro di nome Bernard. Clid The Snail non regala niente a nessuno! Tuttavia, ci teniamo a precisare che non si tratta di un gioco impossibile, tutt’altro. Se ci si sfoga a dovere tra i vari Game Over, si riuscirà a completare l’avventura base in circa 8 ore. Il platino, tra l’altro, è conseguibile anche in una sola run eseguita tutta d’un fiato.

Troppi bavosi nella terra dei Giganti

Oltre alle fasi da shooter che ci permetteranno di sfruttare le nostre sinapsi, Clid The Snail ci farà confrontare con dei dungeon abbastanza corposi e diluiti da puzzle piuttosto semplici, anche se talvolta la soluzione non risulti particolarmente intuitiva. I puzzle che vanno risolti nei dungeon richiedono, la maggior parte delle volte, l’accensione o lo spegnimento di pulsanti e leve che interagiscono con un meccanismo di raggi laser, il cui solo contatto con Clid provocherà un Game Over istantaneo. Se si avrà successo con questi enigmi ambientali sarà facile godersi il panorama (sebbene limitato dalla visuale top-down) che ci offrono i biomi, come le paludi, i deserti, le spiagge e le montagne innevate. Tutti questi ambienti risultano estremamente curati nel dettaglio e arricchiti da elementi di varia grandezza, i quali riescono nel loro intento di suggerire che un tempo, in quei luoghi, si aggiravano gli esseri umani, vale a dire i Giganti, addirittura venerati da alcune categorie di animali (soprattutto nella Cittadella dei Coleotteri). Altri ambienti esplorabili sono le varie cittadelle, tra cui spicca quella di Alastor che presenta un tema piuttosto riconducibile al mondo cyberpunk. Nei dungeon, se si avrà fortuna (o se si aguzzerà la vista) ci si potrà imbattere nei Semi di Ralar, veri e propri collezionabili che contribuiranno enormemente all’incremento della vitalità di Clid. Oltre ai semi, sarà possibile collezionare l’intero arsenale messo a disposizione da Morty e i vari gusci che Atxaka potrà realizzare grazie a della linfa di alberi che potremo recuperare nei vari dungeon. I gusci saranno fondamentali per scatenare delle mosse speciali che potranno tirare il giocatore fuori dai guai.

Per quanto riguarda le prestazioni, il titolo di Weird Beluga soffre sensibilmente di cali di frame piuttosto frequenti, probabilmente dovuti all’esagerata mole di bavosi che ogni tanto cerca di farsi spazio su schermo. Oltre all’importante quantità di lumache-zombie, i cali di frame sono presumibilmente riconducibili ai vari proiettili che in certi punti caotici comprometteranno la stabilità del frame-rate, oltre che a confondere il giocatore, dando vita a vere e proprie sezioni bullet hell. Infine, per quanto concerne il comparto acustico, abbiamo rilevato che gli effetti sonori sono davvero suggestivi e le soundtrack calzano a pennello, anche se non sono particolarmente memorabili. Durante le fasi di dialogo tra vari personaggi, sebbene questi non vengano doppiati a parole, essi si esprimono a versi, i quali sono stati realizzati anche piuttosto bene, in quanto riescono ad interpretare perfettamente gli stati d’animo dei personaggi. Anche la localizzazione italiana è stata realizzata come da manuale: è stato possibile rendere in italiano molti modi di dire ed espressioni molto particolari, le quali sono state inventate apposta per il titolo (come l’esilarante “In becco all’upupa“).

Piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4 e PC

Sviluppatore: Weird Beluga

Publisher: Koch Media

Il titolo che abbiamo analizzato vuole essere una favola oscura, interpretata in chiave adulta e che vuole comunicare alcuni messaggi molto forti che vi lasceremo scoprire da soli. L’avventura progettata da Weird Beluga vuole strizzare l’occhio ai giocatori che meno si fanno intimorire dalle continue morti che si vedranno a schermo. Purtroppo, però, il gameplay non è stato all’altezza delle aspettative, deludendo più che altro sotto gli aspetti relativi al gunplay: la mira non eccelle, la posizione dei tasti non è ottimale e si rimarrà incastrati negli elementi ambientali davvero troppe volte. Tuttavia, la trama è semplice, diretta e anche molto accattivante. Noi di GamesVillage sentiamo di consigliarvelo, ma con riserva.