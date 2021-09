Football Manager 2022: annunciata la data d’uscita, su Xbox Game Pass al day one

Sports Interactive e SEGA hanno annunciato la data d’uscita di Football Manager 2022, prossimo capitolo dello storico manageriale calcistico. Arriverà il 9 novembre su PC/Mac (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), Mobile e Touch, Switch, console Xbox e Xbox Game Pass.

Football Manager tornerà su Xbox dopo il successo della scorsa stagione e sia FM22 (PC) che la Xbox Edition saranno disponibili con il Game Pass al Day One per la prima volta nella storia della serie.

FM22 Mobile tornerà sui dispositivi Apple e Android mentre le informazioni sulla piattaforma relative a FM22 Touch, incluso Nintendo Switch, saranno presto disponibili.

Queste le parole di Miles Jacobson, studio director di Sports Interactive: “FM22 sta inaugurando una nuova era per la serie Football Manager con la sua uscita al Day One su Xbox Game Pass. Il nostro ritorno su Xbox lo scorso anno ha superato le nostre aspettative e siamo lieti di continuare la nostra partnership con Microsoft per fornire agli abbonati a Game Pass l’esperienza da manager di club di calcio più realistica e avanzata fino ad oggi”.

Le nuove funzionalità di gioco verranno svelate nelle prossime settimane sui social media e sul sito ufficiale di Football Manager. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato oggi, in chiave epico-sportiva, con mostre le imprese del Brondby, che con i suoi tifosi ha festeggiato il primo titolo in 16 anni. O il Clermont, che gioca in Ligue 1 per la prima volta nella sua storia. E poi c’è il Daegu FC che dopo solo 9 anni di esistenza si è qualificato per le fasi ad eliminazione diretta della AFC CL. I momenti dal sapore più dolce apprezzati dagli sportivi e dagli sviluppatori di Football Manager 2022.