Elden Ring: ci saranno torri di guardia per scoprire dungeon piccoli e tutorial pop-up da poter rileggere

In una recente intervista a Jagatplay, Yasuhiro Kitao di From Software ha svelato alcune informazioni riguardo l’attesissimo Elden Ring. Nello specifico, alcuni modi per “aiutare” il giocatore in determinate situazioni, partendo da come scoprire una serie di dungeon minori sparsi nel gioco.

Il promoter di From Software ha fatto sapere che ci saranno delle torri di guardia (watchtowers) che funzioneranno in modo molto simile alle torri di un titolo open world tradizionale. “I giocatori probabilmente si perderanno alcuni piccoli dungeon nell’Interregno, specialmente durante l’esplorazione. Ma non preoccupatevi, abbiamo anche implementato alcuni modi per aiutarvi a trovare questi dungeon. Potete, per esempio, trovare una struttura chiamata Torre di Guardia che vi darà una visione più chiara di ciò che vi circonda. Potete zoomare con questa struttura, trovando i dungeon, che saranno automaticamente segnati sulla tua mappa“.

È anche confermato che i Legacy Dungeon non avranno un requisito di livello, ma questo non significa che ci si può semplicemente entrare. “Non c’è un limite di livello richiesto per entrare ed completare i Legacy Dungeon. Se li trovate, potete completarli anche con un personaggio di livello 1. Ma ci saranno alcuni dungeon che richiedono oggetti o attrezzature speciali per entrare“.

In più Kitao ha aggiunto una parentesi relativa all’efficacia dei pop-up per il tutorial, affermando che, a differenza di Sekiro, potranno essere ri-letti, soprattutto per i giocatori che non hanno mai provato titoli di questo tipo.

“Sì, mostriamo questi dati per giocatori del genere in Elden Ring. Anche se non sappiamo se questo sistema sia ben accolto o meno in Sekiro, troviamo che caratteristiche come i pop-tutorial siano abbastanza efficaci. Hanno immediatamente insegnato il funzionamento del sistema unico di Sekiro, che già allora non risultava familiare ai giocatori veterani dei Souls. Così abbiamo voluto portare questi stessi elementi in Elden Ring, affidandoci a tutorial pop-up con immagini e testo”.

In Sekiro, questi tutorial non potevano essere accessibili in seguito, quindi se c’era qualche informazione che era stata persa, poteva essere un problema. Non sarà però il caso di Elden Ring. “Riassumeremo questi tutorial in sezioni a cui i giocatori potranno accedere, in modo da poterli rileggere quando vogliono“.

Ricordiamo che il gioco di FromSoftware e Bandai Namco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 21 gennaio 2022.