Hot Wheels Unleashed: trailer sull’editor delle auto

Dopo il trailer sui tracciati personalizzabili, Mattel e Milestone hanno pubblicato oggi un nuovo trailer relativo alla customizzazione in Hot Wheels Unleashed. Stavolta si tratta proprio delle macchine, e potete vedere il video in fondo alla notizia.

Vengono mostrati i molti modi per personalizzare le amate speedster: ogni giocatore ha un seminterrato dove gli amici possono essere invitati a correre e a partecipare a sfide speciali. Questo può anche essere abbellito secondo le preferenze del proprietario.

L’editor della livrea permette ai giocatori di rendere le loro auto uniche e di aumentare il loro valore di riconoscimento in pista. I colori e le forme possono essere cambiati non solo sugli originali Hot Wheels, ma anche sulle auto di produzione reale. Ma questo è solo l’inizio. Le creazioni possono anche essere condivise con il mondo e la comunità.

Anche gli ambienti sono pronti a unirsi alla corsa. Il seminterrato è uno spazio completamente personalizzabile dove i giocatori possono personalizzare i mobili e gli accessori. A proposito, i binari possono essere costruiti anche nel seminterrato. Chiunque corra su quella pista vedrà di conseguenza le personalizzazioni nel seminterrato. Costruire una pista impegnativa attraverso il soggiorno, la cucina e il tavolo da biliardo è un altro modo per rendere l’esperienza delle corse Hot Wheels Unleashed ancora più particolare.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il gioco uscirà il 30 settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store). Qui potete vedere il piano post-lancio.