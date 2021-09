Juggler’s Tale è un gioco 3d sviluppato da kaleidoscubein collaborazione con il publisher Mixtvision Games. Il gioco si presenta come un Indie 3d Side molto particolare ambientato in un teatro di marionette, tra cui la nostra protagonista.

Il giocatore si troverà a vestire i panni di Abby, un’artista che vive imprigionata in un circo. Durante la mattina allieta e diverte il pubblico con le sue esibizioni, di notte se ne sta rinchiusa in una gabbia a bramare la propria libertà. Dopo diversi tentativi la piccola Abby riesce a fuggire dal circo ma scoprirà che il mondo esterno è pieno d’insidie. Braccata da un tagliagole assoldato dal circo la giovane dovrà affrontare sentieri, enigmi intricati e molte altre vicissitudini.

Uno degli aspetti più interessanti del gioco è il nostro burattinaio e narratore Jack, con cui noi avremo un rapporto: la sua voce narra l’avventura della protagonista con versi, i suoi fili ci porteranno alla salvezza ma al contempo anche in prigione. Tali fili infatti ci limitano in molto, ma spesso possono salvarci da pericoli; infatti, la bambola non potrà passare in luoghi coperti dove il filo del marionettista non può arrivare, ma bensì sarà altrettanto difficile cadere.

Riuscirà la nostra Abby a ottenere la libertà tanto bramata? A Juggler’s Tale uscirà il 29 settembre per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.