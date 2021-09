The Eternal Cylinder: nuovo trailer e data di rilascio

The Eternal Cylinder è un gioco sviluppato da ACE Team e dal publisher Good Shepherd Entertainment finalmente si mostra a noi con un nuovo trailer e una data di rilascio.

L’opera si presenta come un survival, ma dall’aspetto completamente inedito.

I giocatori controllano un gruppo di adorabili creature aliene chiamate Trebhum, con l’obiettivo di esplorare il pianeta e sopravvivere al Cylinder, una gigantesca struttura rotante di origini antichissime che distrugge tutto ciò incroci sul suo cammino.

Come già detto, la produzione appartiene al genere survival. I nostri simpatici amici sono alla base della catena alimentare, ma sono presenti delle meccaniche completamente nuove. Queste creature potranno mutare ed evolversi in base alle scelte compiute dal fruitore. Le loro evoluzioni e mutazioni le renderanno più utili e potenti, dove potremo averne più di una con noi, ma controllarne solo una per volta.

Il bioma ostile del pianeta, l’IA animale reattiva e Intelligente, un mondo in costante minaccia, sono ciò che serve a rendere The Eternal Cylinder interessante. Sembra, infatti, che sia possibile ottenere ben 50 mutazioni differenti in base a come ci si alimenta. Il nostro piccolo Trebhum potrà persino diventare marino o volante.

Con ben quattro differenti biomi ci sarà molto da esplorare e scoprire, e ovviamente dovremo pensare anche alla varietà del nostro gruppo, fino a renderla una vera e propria famiglia. In cosa si svilupperà il vostro piccolo Trebhum, riuscirete a sopravvivere e a scoprire il segreto del Cylinder?

L’iterazione giungerà sul mercato il 29 settembre sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, e Pc sullo store Epic Games